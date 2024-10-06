Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Cek Lokasi dan Jadwalnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |07:35 WIB
Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Cek Lokasi dan Jadwalnya
Illustrasi Debat Pilkada (foto: freepik)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menggelar debat perdana pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini, Minggu (6/10/2024).

Debat pertama antara tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno sesuai jadwal akan berlangsung pukul 19.00 hingga 21.30 WIB.

Debat kali ini dijadwalkan akan dipandu oleh moderator Ariyo Ardi dan Anissa Dasuki, yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

 

