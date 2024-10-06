Advertisement
Advertisement
MEGAPOLITAN

Ini Larangan Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis - Minggu, 06 Oktober 2024 | 07:57 WIB
Ini Larangan Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024
Pilkada Jakarta (foto: Okezone)




JAKARTA - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari mengatakan, pihaknya meminta agar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur tidak menggunakan istilah yang tidak familiar selama menjalankan debat. KPU memastikan pihaknya telah memberikan informasi serupa kepada seluruh pasangan calon.

"Jadi untuk segmen keempat dan kelima ini kan adalah segmennya tanya jawab antarpaslon. Kami sudah ada beberapa rambu-rambu yang kami berikan kepada tim pasangan calon di antaranya tidak menggunakan singkatan atau istiilah yang kurang familiar, gitu kan," ungkap Astri.

Astri menjelaskan, jika nantinya terdapat singkatan atau istilah yang disebutkan pasangan calon tertentu, maka paslon yang memberikan itu harus memberikan penjelasan terhadap istilah itu.

 

