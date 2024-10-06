Ini Profil 7 Panelis Debat Perdana Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta mengumumkan, sebanyak tujuh nama yang bakal menjadi panelis debat perdana Pilkada Jakarta. Debat ini akan diselenggarakan pada Minggu (6/10/2024) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Panelisnya untuk debat pertama akan ada tujuh orang panelis dari berbagai macam unsur bidang keilmuan," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari.

Adapun tujuh panelis itu di antaranya Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto, Akademisi Nurliah Nurdin, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi Beky Mardani, Peneliti BRIN Siti Zuhro. Ada juga Pakar Hukum Ahsanuk Minan, Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Didik Suharianto dan Peneliti Ekonom Lingkungan Andhyta Firselly Utami.

Berikut profil ketujuh nama panelis debat yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Dr. Gun Gun Heryanto MSI

Dilansir dari www.prindonesia.co, Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Heryanto resmi mengemban amanah baru sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

Sebelum menjadi salah satu dekan di UIN Jakarta, Gun Gun yang aktif sebagai dosen ini mengawali karier dengan mendirikan konsultan komunikasi pada tahun 2007. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Ketua Kajian Media & Kebijakan Strategis, Institute of Social Transformation for Democracy (Instad) Jakarta, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute (Policy), dan peneliti (researcher) di Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM).

Setelah itu, pakar ilmu komunikasi kelahiran 12 Agustus 1976 ini tercatat pernah menjadi dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar (UAI) dan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Peraih gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung selanjutnya menjadi dosen Peminatan Komunikasi Politik dan Media di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain jadi dosen, Gun Gun juga aktif menulis dengan menerbitkan 13 karya buku bertema komunikasi politik.