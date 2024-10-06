Aksi Bela Palestina Depan Kedubes AS Selesai, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

Lalu lintas kembali dibuka usai Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS (foto: Okezone)

JAKARTA - Massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) melakukan demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Aksi ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan ditutup sementara waktu.

Aksi dari massa ARI-BP ini melakukan demo dari sekitar pukul 06.00 WIB hingga 09.30 WIB. Acara ini diakhiri dengan doa bersama untuk kemerdekaan Palestina yang terus mendapatkan serangan Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat.

Setelah acara selesai, massa secara tertib membubarkan diri karena ruas jalan tersebut akan kembali dibuka untuk umum. Sebab, jalan Medan Merdeka Selatan bukan bagian dari Car Free Day (CFD) yang berarti bebas dilalui kendaraan umum.

"Sudah, sudah dibuka kembali. Tadi ditandai truk militer yang melintas," kata Aipda Hendri.