Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Bela Palestina Depan Kedubes AS Selesai, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |10:17 WIB
Aksi Bela Palestina Depan Kedubes AS Selesai, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka
Lalu lintas kembali dibuka usai Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) melakukan demo di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Aksi ini membuat jalan Medan Merdeka Selatan ditutup sementara waktu.

Aksi dari massa ARI-BP ini melakukan demo dari sekitar pukul 06.00 WIB hingga 09.30 WIB. Acara ini diakhiri dengan doa bersama untuk kemerdekaan Palestina yang terus mendapatkan serangan Israel dengan dukungan dari Amerika Serikat.

Setelah acara selesai, massa secara tertib membubarkan diri karena ruas jalan tersebut akan kembali dibuka untuk umum. Sebab, jalan Medan Merdeka Selatan bukan bagian dari Car Free Day (CFD) yang berarti bebas dilalui kendaraan umum.

"Sudah, sudah dibuka kembali. Tadi ditandai truk militer yang melintas," kata Aipda Hendri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224//bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176213//bedu_dan_narji_di_aksi_bela_palestina-osW6_large.JPG
Komedian Bedu dan Narji Ikut Aksi Bela Palestina, Serukan Boikot Produk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176202//palestina-35G9_large.jpg
Massa Bela Palestina Kibarkan Bendera Negara Pendukung Two State Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176197//bela_palestina-nGvm_large.jpg
Aksi bela Palestina, Pemerintah Diminta Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176192//bela_palestina-2Ewc_large.jpg
Komedian Bedu dan Narji Ajak Peserta Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176187//bela_palestina-2Xy9_large.jpg
Polisi Berpeci Kawal Aksi Bela Palestina 'Indonesia Lawan Genosida'
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement