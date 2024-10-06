Viral! Petugas Stasiun Depok Baru Gagalkan Aksi Percobaan Bunuh Diri

DEPOK - Viral aksi heroik petugas Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Depok menggagalkan aksi percobaan bunuh diri seorang pria pada Jumat 4 Oktober 2024, sekira pukul 16.20 WIB. Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, pun membenarkan kejadian itu.

Leza menjelaskan kejadian berawal dari petugas stasiun di peron 1 melihat adanya seorang pengguna laki-laki yang berada di tengah rel.

“Melihat adanya seseorang di tengah-tengah rel, petugas dengan sigap langsung melakukan penyelamatan kepada pengguna tersebut dikarenakan dari arah selatan akan masuk commuter line," kata Leza dalam keterangannya dikutip, Minggu (6/10/2024).

Leza memastikan petugas berhasil melakukan penyelamatan, meski petugas mengalami cedera saat mencegah tindak percobaan bunuh diri tersebut. Selanjutnya petugas membawa serta pengguna yang diduga akan melakukan tindak bunuh diri.

“Petugas kami mendata dan meminta keterangan kepada pengguna tersebut atas apa yang hendak dilakukan di tengah rel kereta," ucapnya.

Lebih lanjut, Leza mengatakan KAI Commuter mengimbau untuk tetap menjaga kenyamanan stasiun dengan tidak melakukan aksi yang membahayakan. Tetap ikuti aturan dan menjaga keselamatan baik di Stasiun atau pun di dalam commuter line.

“Jadilah pengguna yang tertib dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna lain selama menggunakan commuter line," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)