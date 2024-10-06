Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Debat Pramono-Rano Tak Ada Persiapan Khusus: Terima Tamu dan Olahraga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |11:18 WIB
Jelang Debat Pramono-Rano Tak Ada Persiapan Khusus: Terima Tamu dan Olahraga
Pramono Rano tak ada persiapan khusus jelang debat Pilkada Jakarta 2024 (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno tak ada persiapan khusus jelang debat perdana Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10/2024). Keduanya melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

“Mas Pram dan Bang Doel tetap melakukan kegiatan sehari hari, berolah raga pagi dan menerima tamu,” kata Juru Bicara Pramono-Anung, Iwan Tarigan.

Iwan mengatakan keduanya hanya membaca kembali visi-misi dan gagasan yang akan dipaparkan nantinya. Ia meyakin gagasan akan diterima warga Jakarta.

“Mas Pram dan Bang Doel hanya membaca kembali  visi misi dan program kerja yang akan menjadi tema debat hari ini,” ungkapnya.

Adapun ia meyakin Pramono dan Rano Karno akan menguasai debat hari ini. Sebab menurutnya tema debat berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari kedua sosok itu di pemerintahan.

“Mas Pram ketika beliau aktif menjadi anggota DPR RI selama 4 Periode dan Sekretaris Kabinet selama 10 Tahun dan Bang Doel yg berpengalaman sebagai Wakil Bupati, Wakil Gubernur dan Gubernur Banten,” ujarnya.

 

