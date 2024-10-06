Pengalaman Jadi Gubernur, Ridwan Kamil Opitimis Kuasai Debat Nanti Malam

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil atau Kang Emil optimis kuasai debat perdana Pilkada 2024, Minggu (6/10/2024) malam. Ia mengatakan, optimis harus harga mati bila ingin menjadi pemimpin.

"Ya, itu mah harus optimis. Kalau enggak optimis, masa jadi pemimpin," terang Ridwan Kamil saat ditemui di Posko Gerakan Muda Jakarta, Jakarta Utara, Minggu (6/10/2024).

Optimistisme Kang Emil, lantaran dirinya memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. "Saya selalu optimis, pengalaman 10 tahun memberikan banyak perspektif baru kemenangan di wilayah," ujar Kang Emil.

Kang Emil mengaku telah berlatih debat bersama partnernya, Suswono. Ia pun berharap, pelaksanaan debat bisa berlangsung dengan ramai dan hangat.

"Oh sudah-sudah latihan, kemarin sama Pak Suswono. Namanya juga debat, tentunya kita berharap ramai, hangat tapi tetap sopan ya," kata Kang Emil.