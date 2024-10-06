Timses Ajak Relawan Sosialisasikan Program Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA - Koordinator pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Partai NasDem Jakarta, Raden Gusti Arief mengajak seluruh relawan yang sudah terbentuk dari tingkat ranting hingga provinsi, menyosialisasikan program pasangan RIDO mulai dari lingkungan terdekat.

Hal tersebut disampaikan Gusti saat menghadiri deklarasi relawan pasangan RIDO yang dilaksanakan di halaman Kantor DPD Golkar Jakarta, di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Acara deklarasi relawan tersbeut dihadiri langsung oleh Cagub Jakarta, Ridwan Kamil.

"Seperti keluarga yang merupakan poin penting karena lingkungan terkecil adalah keluarga ditambah tetangga dan lebih luas lagi untuk sama-sama kita berkolaborasi mengawal dan menyosialisasikan pasangan RIDO," kata Gusti Arief.

Melalui kegiatan tersebut, Gusti optimis pasangan Ridwan Kamil-Suswono bisa menang satu putaran di Pilgub Jakarta 2024. Wakil Ketua DPW NasDem Jakarta itu juga berharap deklarasi relawan ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan serta menumbuhkan semangat juang dalam menghadapi Pilgub Jakarta.

"Alhamdulillah dengan hadirnya para relawan yang sudah terbentuk dan sudah terorganisir dengan baik bisa menambah daya juang untuk memenangkan pasangan RIDO di pilgub Jakarta 2024," ujarnya.