Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses Ajak Relawan Sosialisasikan Program Ridwan Kamil-Suswono

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |12:30 WIB
Timses Ajak Relawan Sosialisasikan Program Ridwan Kamil-Suswono
Timses ajak relawan sosialosasikan program Ridwan Kami-Suswono (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Partai NasDem Jakarta, Raden Gusti Arief mengajak seluruh relawan yang sudah terbentuk dari tingkat ranting hingga provinsi, menyosialisasikan program pasangan RIDO mulai dari lingkungan terdekat. 

Hal tersebut disampaikan Gusti saat menghadiri deklarasi relawan pasangan RIDO yang dilaksanakan di halaman Kantor DPD Golkar Jakarta, di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 5 Oktober 2024. Acara deklarasi relawan tersbeut dihadiri langsung oleh Cagub Jakarta, Ridwan Kamil. 

"Seperti keluarga yang merupakan poin penting karena lingkungan terkecil adalah keluarga ditambah tetangga dan lebih luas lagi untuk sama-sama kita berkolaborasi mengawal dan  menyosialisasikan pasangan RIDO," kata Gusti Arief.

Melalui kegiatan tersebut, Gusti optimis pasangan Ridwan Kamil-Suswono bisa menang satu putaran di Pilgub Jakarta 2024. Wakil Ketua DPW NasDem Jakarta itu juga berharap deklarasi relawan ini menjadi momentum untuk memperkuat dukungan serta menumbuhkan semangat juang dalam menghadapi Pilgub Jakarta.

"Alhamdulillah dengan hadirnya para relawan yang sudah terbentuk dan sudah terorganisir dengan baik bisa menambah daya juang untuk memenangkan pasangan RIDO di pilgub Jakarta 2024," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement