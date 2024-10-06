Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Sopir Angkot Siap Menangkan RIDO Satu Putaran pada Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |13:06 WIB
JAKARTA - Ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Wilayah Jakarta Utara yang tergabung dalam Koperasi Wahana Kalpika (KWK) memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada 2024.

Perwakilan pengurus Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Haji Ramli, menginstruksikan pada seluruh pengurus serta pengemudi angkot agar memenangkan pasangan RIDO. Ia pun menyatakan pada jajarannya untuk mengajak sanak keluarga juga memenangkan RIDO.

"Sahabat-sahabatku para pengemudi KWK, Jakarta Utara yang berjumlah 1.267 unit dengan jumlah sopir sebanyak tiga ribu, saya instruksikan bekerja keras mengajak saudara, keluarga dan tetangga untuk mendukung RIDO, Bang Haji Ustad Ridwan Kamil," ujar Ramli dalam sambutan deklarasi RIDO, di Jakarta Utara, Minggu (6/10/2024).

Tak hanya KWK, ia juga akan menyebarluaskan dukungan dengan cara mengajak semua pengemudi angkutan umum di seluruh Jakarta untuk memenangkan pasangan RIDO.

"Ajakan ini juga akan dilakukan oleh pengurus dan anggota KWK di wilayah-wilayah lain. Jika berkesempatan mereka siap semua dan kekuatannya sama seperti ini, karena jumlah kita ada 6.328 unit untuk Jakarta, setengah dari seluruh angkutan kota," ujarnya.

Sementara itu, Ridwan, pengemudi angkutan umum yang lain juga mengaku akan bekerja keras membantu kemenangan RIDO. Ia akan menyosialisasikan ke para penumpangnya untuk memilih RIDO saat pencoblosan.

"Saya mau sosialisasikan, mau bantu Pak Ridwan Kamil jadi Gubernur. Saat narik angkot saya akan bilang ke penumpang untuk pilih nomor 1, pasangan RIDO," terang Ridwan.

 

Halaman:
1 2
      
