Gedung SD di Kemayoran Kebakaran, 14 Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Gedung sekolah dasar (SD) di Jalan Cempaka Baru VII, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, kebakaran, Minggu (6/10/2024).

"Menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel segera menuju lokasi kebakaran. Pada pukul 11.50 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pukul 12.08 WIB #PemadamJakarta berhasil melokalisir perambatan api," tulis akun Instagram @humasjakfire seperti dikutip.

Hingga saat ini, sebanyak 14 unit dan 41 personel terus berupaya melakukan pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap.

"Pukul 12.08 WIB proses pendinginan dinyatakan selesai. Kemudian, pada pukul 13.00 WIB proses pemadaman dinyatakan selesai," tulis akun @humasjakfire.



(Angkasa Yudhistira)