HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Terharu Dapat Dukungan dari Pengemudi KWK dan Pemuda Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |13:20 WIB
RK Terharu Dapat Dukungan dari Pengemudi KWK dan Pemuda Jakarta
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mendapat dukungan dari ribuan pengemudi angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Koperasi Wahana Kalpika (KWK) pada Minggu (6/10/2024) pagi.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil pun mengaku sangat terharu akan dukungan tersebut. Ia pun berharap dukungan itu bisa membawa kemenangan untuk RIDO.

"Saya sangat terharu dan mudah-mudahan dukungan dari mereka mewujud pada kemenangan RIDO kan, mereka akan mempromosikan pada penumpang-penumpang katanya, jadi saya sangat terharu dan termotivasi," kata Kang Emil saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Minggu (6/10/2024).

Selain KWK, Kang Emil nengatakan, pihaknya juga mendapat dukungan dari sejumlah aktivis karang taruna yang tergabung dalam Gerakan Muda Jakarta. Ia berkata, dukungan itu diberikan lantaran RIDO peduli akan isu kepemudaan.

"Karena mereka paham kita sangat peduli pada kepemudaan, sehingga masa depan Jakarta kan ditentukan oleh para pemuda. Kalau pemudanya diurus difasilitasi diberi anggaran yang memadai, sehingga mereka akan melakukan kesibukan-kesibukan yang produktif," ucap Kang Emil.

 

