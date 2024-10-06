Jadi Ketua DPRD DKI, Khoirudin Dinilai Bisa Bawa Perubahan Positif untuk Warga Jakarta

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menetapkan Khoirudin, sebagai Ketua DPRD DKI periode 2024-2029. Penetapan ini menjadi langkah penting setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu legislatif DKI Jakarta.

Pelantikan Khoirudin disambut hangat oleh berbagai pihak, termasuk dari kalangan anggota DPRD, yang optimis akan kepemimpinannya. Salah satu ucapan selamat datang dari Anggota legislatif muda PKS, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, yang menyampaikan harapan besarnya agar di bawah kepemimpinan Khoirudin, DPRD DKI Jakarta dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi demi kemajuan rakyat Jakarta.

“Selamat kepada Ustad Khoirudin atas penetapan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Saya yakin kepemimpinan beliau akan membawa perubahan positif bagi warga Jakarta. Kami di DPRD siap bersinergi dan berkolaborasi untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Nabilah dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).