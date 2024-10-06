Tabrak Pohon Pembatas Jalan, Pengemudi Motor Trail Tewas Mengenaskan

TANGSEL - Seorang pengemudi motor trail tewas seketika usai kendaraannya menabrak pohon di tepi Jalan Jenderal Sudirman, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (6/10/2024).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Keterangan saksi dan hasil olah TKP polisi menunjukkan jika kecelakaan hanya melibatkan sepeda motor trail yang dikendarai pria berinisial T (46).

"Laka Lantas melibatkan kendaraan yaitu kendaraan sepeda motor trail yang dikendarai oleh saudara T," kata Kasatlantas Polres Tangsel, AKP Rohmatullah.