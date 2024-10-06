Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Pohon Pembatas Jalan, Pengemudi Motor Trail Tewas Mengenaskan

Hambali , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |13:40 WIB
Tabrak Pohon Pembatas Jalan, Pengemudi Motor Trail Tewas Mengenaskan
Lokasi kecelakaan di Tangsel (foto: Okezone/Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Seorang pengemudi motor trail tewas seketika usai kendaraannya menabrak pohon di tepi Jalan Jenderal Sudirman, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (6/10/2024).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Keterangan saksi dan hasil olah TKP polisi menunjukkan jika kecelakaan hanya melibatkan sepeda motor trail yang dikendarai pria berinisial T (46).

"Laka Lantas melibatkan kendaraan yaitu kendaraan sepeda motor trail yang dikendarai oleh saudara T," kata Kasatlantas Polres Tangsel, AKP Rohmatullah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174386//mobil_pemadam_kebakaran-col5_large.jpg
Mobil Damkar Terbalik Gegara Hindari Motor, Empat Petugas Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173344//kecelakaan_di_depok-nd3C_large.jpg
Nahas! Pemotor Wanita Tanpa Identitas Tewas Terlindas Truk di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171446//viral-8faH_large.jpg
Viral, Mobil Gubernur Malut Sherly Laos Ringsek Diduga Ditabrak Lari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171010//kecelakaan-5hGc_large.jpg
Bus Transjakarta Tabrak 4 Ruko di Pulogebang Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement