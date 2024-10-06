Ini Susunan Acara Debat Perdana Pilkada Jakarta Nanti Malam



JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menggelar debat perdana pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini, Minggu (6/10/2024).

Debat pertama antara tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno sesuai jadwal akan berlangsung pukul 19.00 hingga 21.30 WIB.

Debat kali ini dijadwalkan akan dipandu oleh moderator Ariyo Ardi dan Anissa Dasuki, yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Untuk debat perdana ini, dari 150 menit penyelenggaraan debat akan terdapat enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.