Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Megawati Pilih Pramono Anung Jadi Cagub Jakarta karena Ahok?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |15:37 WIB
Megawati Pilih Pramono Anung Jadi Cagub Jakarta karena Ahok?
Mega pilih Pramono Anung jadi Cagub Jakarta karena Ahok? (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut sebagai sosok yang mempengaruhi Ketua mum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memilih Pramono Anung sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jakarta pada Pilkada 2024. Namun, hal tersebut dibantah oleh Pramono yang berpasangan dengan Rano Karno itu.

Cagub Jakarta nomor urut 3 tersebut menegaskan, keputusan yang diambil Megawati tidak bisa dipengaruhi siapapun.

"Oh enggak, yang memutuskan Ibu Megawati. Ibu Megawati tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun," kata Pramono di kawasan Makassar, Jakarta Timur, Minggu (6/10/2024).

Selain itu, dirinya menegaskan Megawati tidak akan mengintervensi jika dirinya bersama Rano Karno alias Bang Doel terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Saya akan bekerja keras, saya tidak punya beban kepada siapapun dan tidak ada yang bisa mendikte saya karena saya akan membuat yang terbaik bagi warga Jakarta," kata Pramono.

Dikatakannya, saat Joko Widodo (Jokowi) dan gubernur lainnya memimpin tidak pernah ada intervensi dari Megawati. "Loh, Ibu Megawati hampir ketika Pak Jokowi, gubernur-gubernur yang lain, beliau enggak pernah intervensi," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/25/3176081//ecar-YWsf_large.jpg
Night at The Ragunan Zoo, Pengunjung Bisa Keliling Lihat Satwa dengan E-Car
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176097//pramono_anung-34Sk_large.jpg
18 Gubernur Protes, Kenapa Pramono Legawa Dana Transfer ke Jakarta Dipotong Rp15 Triliun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176088//ragunan-bwYj_large.jpg
Ragunan Buka hingga Malam, CCTV Ditambah dan Satpol PP Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175877//pramono-5xsA_large.jpg
Cegah Asusila Saat Ragunan Buka hingga Malam, Ini Strategi Gubernur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175409//pemerintah-bDxw_large.jpg
Tegas! Pramono Anung Tolak Kedatangan Atlet Israel ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175289//pemerintah-Xyvp_large.jpg
Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Imbas Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement