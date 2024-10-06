Megawati Pilih Pramono Anung Jadi Cagub Jakarta karena Ahok?

JAKARTA - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut sebagai sosok yang mempengaruhi Ketua mum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memilih Pramono Anung sebagai Calon Gubernur (Cagub) Jakarta pada Pilkada 2024. Namun, hal tersebut dibantah oleh Pramono yang berpasangan dengan Rano Karno itu.

Cagub Jakarta nomor urut 3 tersebut menegaskan, keputusan yang diambil Megawati tidak bisa dipengaruhi siapapun.

"Oh enggak, yang memutuskan Ibu Megawati. Ibu Megawati tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun," kata Pramono di kawasan Makassar, Jakarta Timur, Minggu (6/10/2024).

Selain itu, dirinya menegaskan Megawati tidak akan mengintervensi jika dirinya bersama Rano Karno alias Bang Doel terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Saya akan bekerja keras, saya tidak punya beban kepada siapapun dan tidak ada yang bisa mendikte saya karena saya akan membuat yang terbaik bagi warga Jakarta," kata Pramono.

Dikatakannya, saat Joko Widodo (Jokowi) dan gubernur lainnya memimpin tidak pernah ada intervensi dari Megawati. "Loh, Ibu Megawati hampir ketika Pak Jokowi, gubernur-gubernur yang lain, beliau enggak pernah intervensi," ucapnya.