Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anies Baswedan Pilih Nonton Konser John Legend Ketimbang Debat Pilgub Jakarta 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |15:57 WIB
Anies Baswedan Pilih Nonton Konser John Legend Ketimbang Debat Pilgub Jakarta 2024
Anies Baswedan pilih nonton konser John Legend ketimbang debat Pilgub Jakarta 2024 (Foto : X/@aniesbaswedan)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih untuk nonton konser John Legend ketimbang debat perdana Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, malam nanti, Minggu (6/10/2024). Anies bakal nonton konser yang digelar di Sentul, Jawa Barat, tersebut bersama sang istri Fery Farhati.

Hal itu diungkapkan Anies lewat cuitan beserta unggahan video di akun X (Twitter) @aniesbaswedan miliknya. 

“Persiapan dulu sebelum concert date malam nanti. Harap maklum, pengacara,” tulis Anies seperti dikutip.

Diketahui, konser John Legend malam ini diselenggarakan di Sentul International Convention Center. Acara ini dimulai pukul 18.35 WIB, dimeriahkan oleh Siti Nurhalizah dan Yura Yunita.

Sementara di tempat lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hari ini menyelenggarakan debat perdana tiga paslon Cagub-Cawagub yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno sesuai jadwal akan berlangsung pukul 19.00 hingga 21.30 WIB.

Debat perdana kali ini dijadwalkan akan dipandu oleh moderator Ariyo Ardi dan Anissa Dasuki, yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Dalam debat nanti malam, dari 150 menit penyelenggaraan debat akan terdapat enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173593//jis-9HxT_large.jpg
Akses ke JIS Makin Gampang, Stasiun KRL Baru Rampung Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/455/3170272//harta_kekayaan_anies_dan_mahfud_md-bKov_large.jpg
Adu Kekayaan Calon Menko Polkam Baru Anies Baswedan dengan Mahfud MD, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/622/3163031//lowongan_kerja_di_jakarta-bSTx_large.jpg
Catat Tanggal! Jobfest Digelar di Jakarta, Ada 2.000 Lowongan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159643//anies-UWL3_large.jpg
Anies Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang, Bahas Langkah Pasca-Abolisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150025//kesedihan_anies_lihat_tom_lembong_diborgol_terdiam_hingga_gelengkan_kepala-BT0m_large.jpg
Kesedihan Anies Lihat Tom Lembong Diborgol, Terdiam hingga Gelengkan Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/338/3146854//pemprov_gelar_jakarta_future_festival_2025_di_tim_ahok_hingga_anies_jadi_pembicara-4gQv_large.jpg
Pemprov Gelar Jakarta Future Festival 2025 di TIM: Ahok hingga Anies Jadi Pembicara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement