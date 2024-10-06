Anies Baswedan Pilih Nonton Konser John Legend Ketimbang Debat Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih untuk nonton konser John Legend ketimbang debat perdana Calon Gubernur-Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, malam nanti, Minggu (6/10/2024). Anies bakal nonton konser yang digelar di Sentul, Jawa Barat, tersebut bersama sang istri Fery Farhati.

Hal itu diungkapkan Anies lewat cuitan beserta unggahan video di akun X (Twitter) @aniesbaswedan miliknya.

“Persiapan dulu sebelum concert date malam nanti. Harap maklum, pengacara,” tulis Anies seperti dikutip.

Diketahui, konser John Legend malam ini diselenggarakan di Sentul International Convention Center. Acara ini dimulai pukul 18.35 WIB, dimeriahkan oleh Siti Nurhalizah dan Yura Yunita.

Sementara di tempat lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hari ini menyelenggarakan debat perdana tiga paslon Cagub-Cawagub yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno sesuai jadwal akan berlangsung pukul 19.00 hingga 21.30 WIB.

Debat perdana kali ini dijadwalkan akan dipandu oleh moderator Ariyo Ardi dan Anissa Dasuki, yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Dalam debat nanti malam, dari 150 menit penyelenggaraan debat akan terdapat enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.



(Angkasa Yudhistira)