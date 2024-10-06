Pria di Bojonggede Diserang OTK di Pos Ronda, Ibu Jari Korban Putus

BOGOR - Nasib apes menimpa remaja pria berinisial AMR (22) yang mengalami penyerangan oleh orang tidak dikenal (OTK) di pos ronda Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Akibat serangan itu ibu jari korban putus.

"Pelaku dalam penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Minggu (6/10/2024).

Ade menjelaskan kronologi kejadian berawal saat korban bersama-sama lima orang temannya sedang di pos ronda dalam posisi tiduran tengkurap bermain HP. Lalu secara tiba-tiba datang dua motor menghampiri pos ronda tersebut.

"Salah satu dari pelaku mengeluarkan klewang dan menyerang korban, sehingga mengakibatkan ibu jari kiri dari korban putus," ucapnya.

Ade menyebut atas kejadian tersebut perkaranya dilaporkan ke Polsek Bojonggede guna penyelidikan lebih lanjut.

