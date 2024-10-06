Ini Link Live Streaming Debat Pilkada Jakarta di Okezone.com, Minggu Sore Mulai Pukul 18.00 WIB

JAKARTA - Sore ini, tepatnya mulai pukul 18.00 WIB, Okezone.com akan menayangkan secara ive streaming Debat Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10/2024).

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan menggelar debat perdana pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Debat pertama antara tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno sesuai jadwal akan berlangsung pukul 19.00 hingga 21.30 WIB, yang akan dipandu oleh moderator Ariyo Ardi dan Anissa Dasuki, yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Debat Pilgub Jakarta juga bisa disaksikan secara langsung atau live streaming di iNews TV, dengan narasumber setiap pasangan calon yakni, dari paslon nomor urut 01, Mulya Amri; paslon nomor urut 02, Risma Sitohang; dan paslon nomor urut 03, Iwan Tarigan. Dan dihadiri juga pengamat politik Agung Baskoro, serta dipandu oleh Latief Siregar.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari mengatakan Paslon bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya.

Untuk debat pertama, dari 150 menit penyelenggaraan debat akan terdapat enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.

