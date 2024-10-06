Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Persiapan Rano Karno Jalani Debat Pilkada Jakarta: Tidur dan Main Sama Cucu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |16:56 WIB
Persiapan Rano Karno Jalani Debat Pilkada Jakarta: Tidur dan Main Sama Cucu
Rano Karno ungkap persiapannya hadapi debat Pilkada Jakarta 2024 (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno tiba di Hotel Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024) sore. Pantauan di lokasi, Rano Karno terlihat memakai kemeja berwarna abu-abu dengan menumpangi mobil berwarna hitam.

Saat tiba, ia tidak terlihat bersama Pramono Anung. Doel, sapaan akrab Rano. langsung menyapa awak media setelah tiba ia mengatakan dirinya telah siap untuk menjalani debat Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, ia mengaku tidak melakukan persiapan khusus sepanjang hari ini. “Tidur dan main sama cucu, sudah itu saja (persiapan), nanti lihat-lihat materi kita lagi,” kata Rano Karno, Minggu (6/10/2024).

Adapun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono juga diagendakan berada di hotel yang sama sebelum berangkat menuju lokasi debat. Rano mengaku santai dengan hal itu.

“Memang titik temunya di sini. Enggak apa-apa (jika bertemu), ngopi bareng, santai-santai saja,” ungkap dia.

 

