HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Pilkada Jakarta, RK-Siswono Sampaikan Gagasan Bukan Cari Kesalahan Lawan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |17:34 WIB
Debat Pilkada Jakarta, RK-Siswono Sampaikan Gagasan Bukan Cari Kesalahan Lawan
Ahmad Riza Patria, Ketua Timses Ridwan Kamil dan Suswono (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub-cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menegaskan, pasangan yang diusungnya akan sampaikan ide dan gagasan dalam debat Pilkada 2024 perdana yang akan digelar pada Minggu (6/10/2024) malam.

Ia menegaskan, RIDO tak akan mencari kesalahan dalam debat nanti. Hal itu disampaikan Riza saat menanggapi pertanyaan peluang RIDO akan gunakan istilah atau singkatan asing dalam debat.

"Prinsipnya kita menyampaikan ide gagasan ya, bukan mencari kesalahan paslon lain ya, karakter, sifat dan pribadi yang baik dari paslon," kata Riza saat ditemui di Kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Riza berkata, RIDO akan menyampaikan ide gagasan yang didatangkan dari masukan seluruh warga dalam debat nanti. "Bukan mencari-cari kesalahan paslon lain atau orang lain," terangnya.

Ia pun menegaskan, RIDO akan mengakomodir seluruh program dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, baik di era Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Anies Baswedan.

"Justru sebaliknya kita akan mengakomodir semua program-program yang telah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya, Bang Yos, Bang Foke, Pak Jokowi, Bang Ahok, kemudian Mas Anies, Pak PJ Heru dan semuanya kita akomodir yang bagus, kita lanjutkan, kita tingkatkan," terang Riza.

 

Halaman:
1 2
      
