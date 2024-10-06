6 Organisasi Relawan Deklarasi Menangkan RK-Suswono: Harus Jaga Nama Baik

JAKARTA - Sebanyak enam komunitas relawan telah resmi mendeklarasikan diri untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Deklarasi itu, dilakukan di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Minggu (6/10/2024) sore.

Keenam relawan itu ialah Jaringan Milenial (JAM) DKJ, Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia dan Sobat Karib RIDO.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco meminta, para relawan untuk membantu pemenangan RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya sementara kita memberikan arahan jika mereka memang ingin membantu pasangan RIDO," ujar Basri usai acara deklarasi.

Ia juga meminta para relawan untuk menjaga nama baik pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus itu. Ia juga meminta agar kegiatan relawan bisa mencuri simoati rakyat.

"Menjadi relawan bahwa mereka harus menjaga nama baik dan menjaga agar kegiatan-kegiatan relawan benar-benar bisa mencari simpati masyarakat," terang Basri.