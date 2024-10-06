Gelombang Dukungan RIDO Mengalir Deras dari Berbagai Relawan, Riza Patria: Alhamdulillah

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), A Riza Patria menyambut baik gelombang dukungan mengalir deras untuk calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta periode 2024-2029 yang diusung pihaknya. Hal itu menandakan RIDO mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Jakarta.

Ada enam elemen relawan yang baru saja mendeklarasikan dukungan untuk RIDO, yakni JAM DKJ, Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia, dan Sobat Karib RIDO. Deklarasi itu berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

A Riza Patria mengatakan pasti dukungan untuk RIDO terus bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, pihaknya juga akan menyeleksi lebih dahulu relawan yang bisa menjadi bagian untuk pemenangan RIDO dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Alhamdulillah jumlah relawan yang terdaftar sudah ada 251, ya nanti akan bertambah terus," kata A Riza Patria di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dukungan itu datang karena relawan punya kesamaan visi dan misi dengan RIDO. Tentunya hal itu untuk menuju "Jakarta Baru dan Jakarta Maju" yang merupakan tagline RIDO.

"Kami bersyukur karena komitmen dari paslon untuk membangun kota Jakarta yang nanti akan ditinggalkan ibu kotanya nanti akan menjadi pusat perekonomian, pusat data, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat kesehatan. Semua pusat nanti akan berada di Jakarta sebagai episentrum kecuali pusat pemerintahan ada di IKN (Ibu Kota Negara)," katanya.