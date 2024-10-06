Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tegas! Riza Patria Minta Relawan RIDO Tak Sebar Fitnah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |18:25 WIB
Tegas! Riza Patria Minta Relawan RIDO Tak Sebar Fitnah
Ahmad Riza Patria (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) A Riza Patria menegaskan relawan-relawan yang mendukung calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, yang diusung pihaknya untuk tidak membuat fitnah selama dalam masa kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta periode 2024-2029, pada 25 September - 23 November 2024.

Saat ini ada enam elemen relawan yang baru saja mendeklarasikan dukungan untuk RIDO, yakni JAM DKJ, Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia, dan Sobat Karib RIDO di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Tercatat RIDO sudah didukung kurang dari 250 kelompok relawan dari berbagai kalangan.

A Riza Patria mengatakan relawan harus menjadi cerminan dari RIDO. Jadi, dia meminta relawan jangan sampai melakukan hal-hal tercela selama masa kampanye Pilgub DKI Jakarta .

"Ya, tidak boleh seluruh relawan atau semua tim atau semua partai politik yang bergabung yang mendukung, Bang Ridwan Kamil dan mas Suswono tidak boleh menjelekkan pasangan lain. Tidak boleh memfitnah tidak boleh membully, hal hal negatif apapun hati, pikiran sikap," ucap A Riza Patria di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

"Ucapan harus memberi teladan yang baik sebagaimana teladan yang telah diperlihatkan ditunjukan dibuktikan oleh bang Ridwan dan mas Suswono," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement