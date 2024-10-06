Tegas! Riza Patria Minta Relawan RIDO Tak Sebar Fitnah

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) A Riza Patria menegaskan relawan-relawan yang mendukung calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, yang diusung pihaknya untuk tidak membuat fitnah selama dalam masa kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta periode 2024-2029, pada 25 September - 23 November 2024.

Saat ini ada enam elemen relawan yang baru saja mendeklarasikan dukungan untuk RIDO, yakni JAM DKJ, Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia, dan Sobat Karib RIDO di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Tercatat RIDO sudah didukung kurang dari 250 kelompok relawan dari berbagai kalangan.

A Riza Patria mengatakan relawan harus menjadi cerminan dari RIDO. Jadi, dia meminta relawan jangan sampai melakukan hal-hal tercela selama masa kampanye Pilgub DKI Jakarta .

"Ya, tidak boleh seluruh relawan atau semua tim atau semua partai politik yang bergabung yang mendukung, Bang Ridwan Kamil dan mas Suswono tidak boleh menjelekkan pasangan lain. Tidak boleh memfitnah tidak boleh membully, hal hal negatif apapun hati, pikiran sikap," ucap A Riza Patria di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

"Ucapan harus memberi teladan yang baik sebagaimana teladan yang telah diperlihatkan ditunjukan dibuktikan oleh bang Ridwan dan mas Suswono," tambahnya.