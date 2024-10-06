Jelang Debat, Pramono Anung Samakan Frekuensi dengan Bang Doel

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku ritual khusus menjelang debat yakni memperbanyak ngobrol dengan anak-anak dan menyamakan frekuensi dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Rano Karno alias Bang Doel.

Diketahui tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan bertarung dalam arena debat pertama dengan tema Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Jakarta Kota Global di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024).

"Ritual khusus, malah saya banyak ngobrol sama anak-anak. Nggak ada, nggak ada sesuatu tadi pagi memang untuk menyamakan frekuensi saya sama Bang Doel, ya latihan sedikit dirumah supaya frekuensinya sama lah," kata Pramono di kediamannya kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pramono menyebutkan bahwa secara substansi tema pembahasan sudah dikuasai. Ia menekankan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekab) pernah mengurusi aglomerasi, kota global, SDM, dan persoalan lainnya.

"Jadi ini adalah debat pertama, dan secara substansi relatif mudah-mudahan saya menguasai karena apa yang ada di dalam substansi ini pertama adalah banyak hal saya ikut banyak hal. Ketika menjadi menteri setkab termasuk urusan aglomerasi, kota global, SDM dan sebagainya," ucapnya.