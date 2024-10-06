Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Debat, Pramono Anung Samakan Frekuensi dengan Bang Doel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |18:29 WIB
Jelang Debat, Pramono Anung Samakan Frekuensi dengan Bang Doel
Pramono Anung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku ritual khusus menjelang debat yakni memperbanyak ngobrol dengan anak-anak dan menyamakan frekuensi dengan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Rano Karno alias Bang Doel. 

Diketahui tiga pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan bertarung dalam arena debat pertama dengan tema Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Jakarta Kota Global di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024).

"Ritual khusus, malah saya banyak ngobrol sama anak-anak. Nggak ada, nggak ada sesuatu tadi pagi memang untuk menyamakan frekuensi saya sama Bang Doel, ya latihan sedikit dirumah supaya frekuensinya sama lah," kata Pramono di kediamannya kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan.

Pramono menyebutkan bahwa secara substansi tema pembahasan sudah dikuasai. Ia menekankan bahwa saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet (Mensekab) pernah mengurusi aglomerasi, kota global, SDM, dan persoalan lainnya.

"Jadi ini adalah debat pertama, dan secara substansi relatif mudah-mudahan saya menguasai karena apa yang ada di dalam substansi ini pertama adalah banyak hal saya ikut banyak hal. Ketika menjadi menteri setkab termasuk urusan aglomerasi, kota global, SDM dan sebagainya," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176508/pramono_anung-2p1b_large.jpg
 Pramono Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176097/pramono_anung-34Sk_large.jpg
18 Gubernur Protes, Kenapa Pramono Legawa Dana Transfer ke Jakarta Dipotong Rp15 Triliun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174935/pramono_anung-brgA_large.jpg
Pramono 'Sentil' Anak Buah Tak Respons Cepat Pengaduan Warga di JAKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173411/pramono-AhgR_large.jpg
Pramono Janji Dampingi Pengurusan Surat HGB-SHM Korban Kebakaran Taman Sari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173392/kawasan_tanpa_rokok-HfET_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok Dikebut DPRD, Ini Kata Orang Dekat Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173217/pramono-eVz2_large.jpg
Pramono Minta Ruang Merokok Tertutup Ada di Setiap Fasilitas Publik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement