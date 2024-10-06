Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Perdana Pilgub Jakarta, Polisi Imbau Pendukung Tak Bawa Alat Pengeras Suara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |18:34 WIB
Debat Perdana Pilgub Jakarta, Polisi Imbau Pendukung Tak Bawa Alat Pengeras Suara
Pengamanan debat perdana Pilgub Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta akan menggelar debat perdana di Jakarta International Expo (JIEXPO), pada Minggu (6/10/2024). Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau para pendukung peserta pilkada tak membawa alat pengeras suara selama pelaksanaan debat.

Lebih dulu Kapolres menjelaskan, setiap paslon diperkenankan membawa 110 orang pendukung untuk masuk ke dalam area debat. Namun bagi pendukung yang tak bisa masuk ke dalam area debat telah disediakan tempat khusus.

"Kami juga mengingat tidak ada yang membawa mokom (mobil komando), tidak menggunakan alat pengeras suara bagi para masa pendukung di luar," ujar Kapolres di lokasi debat.

Dia juga meminta agar para pendukung yang berada di luar lokasi debat untuk selalu bisa menjaga ketertiban selama jalannya acara. 

"Kami juga menghimbau agar masa non-undangan bisa menjaga ketertiban, bisa dewasa berdemokrasi, tidak saling memprovokasi," sambungnya.

 

