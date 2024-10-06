Pramono Anung Bertolak dari Kediaman ke Venue Debat JIExpo Kemayoran

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bertolak dari kediamannya di Jalan H. Ambas, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan ke venue debat perdana Pilkada Jakarta di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024) sore ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Pramono terlihat mengenakan pakaian jersey berwarna putih oranye bertuliskan 'Jakarta Menyala' dan syal kain batik bercorak ondel-ondel.

Ia didampingi keluarga besar istri Endang Nugrahani dan dua anaknya Hanindhito Himawan Pramono, dan Hanifa Fadhila Pramono untuk tampil perdana dalam kontestasi debat Pilgub Jakarta.

Pram terlihat menggunakan mobil Toyota Innova Zenix B 1670 WIZ berwarna hitam dengan pengawalan ketat. "Saya memakai baju yang memang disepakati bersama. Kami tidak ingin baju yang sangat eksklusif ini kan dipakai saat untuk mendaftar akan kami ulang dan pakai kembali," ucap Pramono sebelum bertolak ke JIExpo.

Sedangkan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno alias Bang Doel menunggu di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.