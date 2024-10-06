Debat Perdana Pilgub Jakarta, RIDO Bakal Sampaikan Visi Misi yang Disusun dari Harapan Rakyat

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Cagub-cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa tak ada persiapan khusus dari pasangan yang diusungnya untuk hadapi Debat Pilkada 2024 perdana.

"Memang tidak ada persiapan khusus atau spesial. Semua persiapan debat dilakukan sebagaimana mestinya," kata Riza saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Ia berkata, RIDO hanya terus berlatih dan melakukan simulasi debat. Ia pun yakin penampilan RIDO akan mendapat respon positif dari publik.

"Mempelajari lagi, ada latihan, ada simulasi. Jadi insya Allah nanti dalam penampilannya mudah-mudahan insya Allah mendapatkan respon yang positif dari seluruh warga," terang Riza.

Ia berkata, RIDO juga akan menyampaikan program dan visi-misi yang telah disusun berdasarkan dari masukan masyarakat.