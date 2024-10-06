Sebut Paslon Lain Tak Berbahaya, Pramono: Pertarungan Politik Gagasan Harus Gembira

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menilai bahwa pasangan calon (paslon) lain tak ada yang berbahaya dalam debat perdana Pilgub Jakarta. Ia mengaku tak tahu apa yang dimaksud Eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya enggak tahu, itu Pak Ahok. Saya anggap tidak ada yang berbahaya," kata Pramono di kediamannya kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (6/10/2024).

Pramono pun berpesan kepada paslon lainnya yang hendak bertarung di arena debat Pilkada Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, agar pertarungan politik gagasan tetap harus bergembira.

Ia menekankan agar gagasan yang disampaikan nantinya bermanfaat bagi warga Jakarta."Jadi debat ini adalah pertarungan politik gagasan kita tetep aja harus bergembira, tersenyum, dan yang paling penting adalah gagasan-gagasan yang memang bermanfaat bagi warga Jakarta," kata dia.

"Kalau saya sendiri akan menyampaikan hal yg secara konkret berasal dari apa yang saya alami setelah saya belanja masalah," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )