Debat Pilgub Jakarta, Eko Patrio hingga Uya Kuya Dukung Langsung Paslon RIDO

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu) dan Surya Utama (Uya Kuya) menghadiri langsung debat Pilkada Jakarta di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Ketiganya datang untuk memberikan langsung dukungan kepada paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

Pantauan di lokasi, mereka tiba sekitar pukul 18.40 WIB dengan datang bersama-sama. Ketiganya kompak memakai baju berwarna biru dibaluti rompi krem bertuliskan Jakarta Baru Jakarta Maju.

“Bang Ridwan sudah siap berdebat. Beliau paham dengan apa arti membangun Jakarta,” kata Eko Patrio kepada wartawan, Minggu (6/10/2024).

Eko mengaku pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur RIDO juga mempersiapkan sejumlah gimik dalam debat kali ini. Hanya saja ia tidak membeberkan gimik itu.

“Ini keliatannya kita ingin membuat sesuatu gimik-gimik, biar artinya menjadi bahan pembicaraan teman-teman,” ungkap dia.