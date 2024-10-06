Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPUD: Debat Perdana Pilgub Jakarta Angkat Isu Krusial, Transisis Menjadi Kota Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |19:30 WIB
KPUD: Debat Perdana Pilgub Jakarta Angkat Isu Krusial, Transisis Menjadi Kota Global
Debat Pilgub Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Wahyu Dinata menegaskan debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta akan isu krusial yakni transisi dari Jakarta sebagai Ibu Kota menjadi Kota Global. 

“Debat perdana ini menjadi momentum yang luar biasa di mana pasangan calon berdebat isu krusial transisi Jakarta dari Daerah Khusus Ibukota menjadi Kota Global,” kata Wahyu dalam sambutannya sebelum debat perdana Pilkada Jakata 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.


Pada kesempatan itu, Wahyu juga mengatakan tema yang diangkat dalam debat kali ini yakni “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global” berkorelasi dengan dua isu yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya Jakarta. 

“Bahwa demokrasi yang berkualitas berkorelasi positif terhadap dua hal, pertama adanya penghargaan terhadap HAM dan kedua peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan visi dan misi dan program kerja yang akan disampaikan oleh masing-masing calon pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan memberikan pilihan bagi masyarakat Jakarta untuk memilihnya lima tahun kedepan. 

“Tujuan debat kali ini adalah untuk memberikan pertimbangan kepada pemilih agar pemilih bisa menjatuhkan pilihannya di tempat pemungutan suara pada tanggal 27 November yang akan datang,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
