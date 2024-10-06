Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Pilgub Jakarta, Teriakan 3 Menyala Riuh saat Paslon Pramono-Doel Dikenalkan Ketua KPUD

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |19:34 WIB
Pramono Anung dan Rano Karno (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Teriakan '3 Menyala' menggema saat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel dikenalkan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata saat debat perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024).

Awalnya Ketua KPU Wahyu Dinata mengenalkan masing masing Paslon mulai dari nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

"Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel," kata Wahyu Dinata dalam sambutannya.

"3 Menyala, 3 Menyala, 3 Menyala," timpal suporter Pram-Doel.

Terlihat sejumlah pemeran film Si Doel Anak Sekolahan turut hadir diantaranya Atun atau Suti Karno; Mandra; dan Cornelia Agatha alias Sarah. Hadir juga sejumlah tim pemenangan diantaranya Ketua Cak Lontong atau Lies Hartono; Once Mekel; Prasetyo Edi Marsudi; dan lainnya.

Sekedar informasi, tema debat yakni Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Jakarta Kota Global yang terbagi enam segmen untuk Cagub empat segmen dan Cawagub dua segmen.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
