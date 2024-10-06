Debat Pilgub Jakarta, Teriakan 3 Menyala Riuh saat Paslon Pramono-Doel Dikenalkan Ketua KPUD

JAKARTA - Teriakan '3 Menyala' menggema saat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel dikenalkan oleh Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata saat debat perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024).

Awalnya Ketua KPU Wahyu Dinata mengenalkan masing masing Paslon mulai dari nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

"Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel," kata Wahyu Dinata dalam sambutannya.

"3 Menyala, 3 Menyala, 3 Menyala," timpal suporter Pram-Doel.

Terlihat sejumlah pemeran film Si Doel Anak Sekolahan turut hadir diantaranya Atun atau Suti Karno; Mandra; dan Cornelia Agatha alias Sarah. Hadir juga sejumlah tim pemenangan diantaranya Ketua Cak Lontong atau Lies Hartono; Once Mekel; Prasetyo Edi Marsudi; dan lainnya.

Sekedar informasi, tema debat yakni Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Jakarta Kota Global yang terbagi enam segmen untuk Cagub empat segmen dan Cawagub dua segmen.



