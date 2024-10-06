Mulai Debat Pakai Pantun, Kang Emil: Para Warga Jawab Salam dengan Keras, Saya Doakan Utang Lunas

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil memulai debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam memulai debat, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil memulai dengan sebuah pantun.

Pantun tersebut, dilontarkan Kang Emil sebelum memulai memaparkan visi-misinya. Pantun tersebut, dilontarkan Kang Emil saat memberi salam. "Daun salam daun talas, ada kentang ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas," terang Kang Emil saat memberi salam sebelum paparkan visi-misi.

Sekedar informasi, paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

Untuk debat pertama, berdurasi 150 menit. Dalam forum itu, setidaknya ada enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. Adapun debat perdana ini akan mengangkat tema Pembangunan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.