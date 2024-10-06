Debat Pilgub Jakarta Dimulai, Dipimpin Moderator Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki

JAKARTA - Pelaksanaan debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi dimulai pada Minggu (6/10/2024). Adapun moderator yang memandu jalannya debat yakmi Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki.

Momen itu terjadi kala pemandu acara yakni Marvin Sulistio - Patricia Mapaliey mempersilahkan moderator untuk naik ke arena debat. Momen itu terjadi kala Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata usai memberikan sambutan.

"Inilah moderator debat pertama cagub dan cawagub Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki," ujar Patricia.

Merespons itu, Ariyo dan Patricia langsung menyapa para peserta dan kandidat yang hadir dalam arena debat. "Terima kasih Malvin dan Patricia. Selamat malam para hadirin," terang Ariyo dan Patricia.

Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

Untuk debat pertama, berdurasi 150 menit. Dalam forum itu, setidaknya ada enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. Adapun debat perdana ini akan mengangkat tema Pembangunan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.