Ridwan Kamil Pamer CV Arsitek di Debat Perdana Pilgub Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil pamer Curriculum Vitae (CV) sebagai arsitek pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

“Nama saya Muhammad Ridwan Kamil, background pendidikan saya arsitek, 7 tahun saya diaspora di luar negeri mendesain dan menata kota dunia,” kata RK mengawali debatnya.

Setelah menjadi arsitek untuk membangun tata kelola kota dunia, RK kemudian kembali ke Tanah Air dan menjadi penasehat mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Bahkan, kini dia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi koordinator pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kemudian dipanggil pulang oleh Ibunda, sempat menjadi penasehat Gubernur 7 tahun, Pak Sutiyoso dan Pak Foke, kemudian menjadi walikota Bandung Gubernur Jawa Barat koordinator IKN dan sekarang sebagai calon gubernur,” paparnya.

Sementara, dalam debat perdana malam ini dipandu oleh moderator Ariyo Ardi dan Anissa Dasuki, yang mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

Selain itu, ada tujuh panelis yang ditunjuk diantaranya Pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi Beki Mardani, Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nurliah Nurdin, Pakar hukum Unusia Jakarta Ahsanul Minan, Rektor UBK Didik Suhariyanto, dan Ekonom Lingkungan Andhyta Firselly Utami.



(Fakhrizal Fakhri )