Suswono Tak Sempat Berpantun, Ridwan Kamil: Enggak Masalah Hatur Nuhun

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menghadiri debat perdana Pilkada Jakarta 2024 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Keduanya membacakan visi misi saat segmen pembuka debat.

Namun ada yang unik ketika di akhir penutup debat pemaparan visi dan misi Ridwan-Suswono. Hal itu terjadi saat Suswono tak sempat membacakan pantun penutupnya.

Momen berawal dari Ridwan Kamil yang memaparkan visi misi sekaligus programnya dalam waktu empat menit. Pada sepuluh detik terakhir, Kang Emil -sapaan akrab Ridwan- terlihat memberikan Suswono kesempatan untuk menutup paparannya dengan berpantun.

"Akan ditutup dengan pantun dari orang tua kami, Bapak Suswono, masih ada 10 detik pak,” kata Ridwan Kamil.

Sayangnya Suswono tidak sempat membacakan pantun penutupnya. Di tengah membacakan pantunnya, pembawa acara langsung menghentikan Suswono lantaran waktu empat menit berbicara telah habis.

“Jayakarta membuka jalan sebelum batavia ada jayakarta, dengan bismillah..,” ucap Suswono belum sempat menyelesaikan pantunnya.

“Waktu habis,” kata pembawa acara.