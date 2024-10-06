Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bawa Bekal Lima Prinsip Kepemimpinan di Pilgub Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |19:59 WIB
Ridwan Kamil Bawa Bekal Lima Prinsip Kepemimpinan di Pilgub Jakarta
Ridwan Kamil (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengungkapkan dirinya dan pasangannya Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Suswono membawa lima prinsip kepemimpinan di Pilgub Jakarta.

“Kami dibekali oleh orang tua kami khususnya ibunda kami lima prinsip kepemimpinan kekuasaan itu hanyalah sementara, sehingga harus rajin kami sebagai pemimpin," katanya pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

"Kekuasaan itu adalah ibadah tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfauhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan. Dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum dhuafa,” imbuhnya.

Diketahui, debat perdana malam ini mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. “Malam ini kita akan berdebat tentang enam urusan tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan Global menuju Indonesia Emas 2045,” ujar RK.

Pada kesempatan itu, RK juga menyinggung Generasi Z. Dia berkomitmen untuk memberikan harapan bagi para Gen Z yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. 

“Tentang generasi Z Saya punya anak Gen Z juga, Insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton kami sebagai orang tua akan membersamai anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya.”

 

