HOME NEWS MEGAPOLITAN

Awali Debat dengan Pantun, Pramono Bakal Bikin Benyamin S Award sebagai Bentuk Penghormatan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:02 WIB
Awali Debat dengan Pantun, Pramono Bakal Bikin Benyamin S Award sebagai Bentuk Penghormatan 
Debat Pilgub Jakarta (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Pramono Anung mengawali debat perdana dengan pantun seraya menyapa warga Jakarta. Hal itu disampaikannya saat membuka debat Pilkada Jakarta 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024) malam.

"Gajah Mada Sumpah Palapa, Apa kabar warga Jakarta?" kata Pramono.

Pramono juga menyinggung soal hendak membuat 'Benyamin S Award: Bersih, Nyaman, Indah dan Sejahtera' sebagai bentuk penghormatan bagi seniman legendaris Betawi Benyamin Sueb yang juga menjadi bapak ideologis dari Si Doel atau Rano Karno di film 'Si Doel Anak Sekolahan'.

"Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai tempatnya di Kemayoran, Jalan Besar yang kita lewati adalah Benyamin Sueb salah satu dari banyak seniman Betawi yang kebetulan karakternya sangat lekat dengan Bang Doel anak ideologis Benyamin Sueb," ujarnya.

"Saya punya impian besar insyaallah sebagai penghormatan nama Benyamin Sueb saya akan menyelenggarakan Benyamin S Award yaitu singkatan Bersih Nyaman, Indah dan Sejahtera," tambahnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
