Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dharma-Kun Ingin Jadikan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Global

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:06 WIB
Dharma-Kun Ingin Jadikan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Global
Dharma Pongrekun (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana, ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global. Hal ini diutarakan dalam debat perdana yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10/2024).

Dharma Pongrekun mengatakan, visi paslon nomor urut 2 adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman. Hal ini diwujudkan melalui reformasi jati diri agar rakyat bisa beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia. 

“Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan mewujudkan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia,” ujar Dharma dalam paparan awal debat perdana.

Dalam kesempatan itu, Dharma juga memaparkan misi yang dituangkan melalui tujuh poin utama. Pertama, mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat.

Kedua, mewujudkan reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan, preventif yang aman dan beradab. 

“Mewujudkan transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat, kedua bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemilihan kesehatan melalui preventif yang aman dan beradab,” paparnya.

Ketiga, mewujudkan inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan melalui arus utama penelitian dan oengembangan 

Empat, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global, dalam simpul pariwisata ekonomi kreatif, dan budaya, melalui penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071609/dharma_pongrekun_dan_pramono_anung-8Wtl_large.jpg
Dharma Pongrekun: Jakarta Tanpa Adab, Keadilan Tak Akan Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071602/debat_pilgub_jakarta-Z0T8_large.jpg
Debat Perdana, Dharma-Kun Beberkan Strategi Atasi Banjir dan Macet Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071586/moderator_debat_perdana_pilgub_jakarta-reYa_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta Dimulai, Dipimpin Moderator Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071579/pramono_anung_dan_rano_karno-9Chv_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Teriakan 3 Menyala Riuh saat Paslon Pramono-Doel Dikenalkan Ketua KPUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071577/debat_pilgub_jakarta-1Luo_large.jpg
KPUD: Debat Perdana Pilgub Jakarta Angkat Isu Krusial, Transisis Menjadi Kota Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071568/eko_hendro_purnomo-2IbJ_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Eko Patrio hingga Uya Kuya Dukung Langsung Paslon RIDO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement