Dharma-Kun Ingin Jadikan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Global

JAKARTA - Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana, ingin menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global. Hal ini diutarakan dalam debat perdana yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10/2024).

Dharma Pongrekun mengatakan, visi paslon nomor urut 2 adalah menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman. Hal ini diwujudkan melalui reformasi jati diri agar rakyat bisa beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia.

“Visi kami adalah menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan global yang aman dengan mewujudkan melalui reformasi jati diri untuk mewujudkan rakyat yang beradab, harmoni, mandiri, makmur dan bahagia,” ujar Dharma dalam paparan awal debat perdana.

Dalam kesempatan itu, Dharma juga memaparkan misi yang dituangkan melalui tujuh poin utama. Pertama, mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat.

Kedua, mewujudkan reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan, preventif yang aman dan beradab.

“Mewujudkan transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat, kedua bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta untuk dengan mengutamakan pemilihan kesehatan melalui preventif yang aman dan beradab,” paparnya.

Ketiga, mewujudkan inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan melalui arus utama penelitian dan oengembangan

Empat, mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, global, dalam simpul pariwisata ekonomi kreatif, dan budaya, melalui penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat.