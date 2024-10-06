Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Ketimpangan Gender dengan Pendidikan, Kang Emil Bakal Hadirkan Sekolah Swasta Gratis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:10 WIB
Atasi Ketimpangan Gender dengan Pendidikan, Kang Emil Bakal Hadirkan Sekolah Swasta Gratis
Ridwan Kamil (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menilai, penanganan ketimpangan gender bisa dilakukan melalui pendidikan. Untuk itu, ia berkomitmen akan menggratiskan biaya sekolah swasta di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, saat menjawab pertanyaan panelis terkait upaya meningkatkan partisipasi perempuan di pekerjaan dan pendidikan.

"Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan, kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif kita dukung, sekolah gratis tidak hanya di negeri tapi juga swasta-swasta yang ditunjuk," terang Kang Emil dalam debat di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Kendati demikian, Kang Emil menyebuta ada ribuan sekolah yang akan berpartisipasi dalam program tersebut. Ia menilai, perempuan dapat meningkatkan nilai melalui sekolah tersebut

"Insyaallah partisipasi sekolah ada 1.100 sekolah, yang putus sekolah kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya pada kaum perempuan," tutur Kang Emil.

"Kita ada program sekolah perempuan buat anak-anak ibu-ibu sekolahnya di Balai RW kurikulumnya tentang ekonomi keluarga keharmonisan keluarga dan lain sebagainya," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
