Temukan 354 Ribu Pengangguran saat Blusukan, Pramono Ingin Bikin Job Fair 3 Bulan Sekali

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan bahwa pihaknya ingin membuka kegiatan JobFair sekali dalam tiga bulan di kantor kecamatan. Hal itu disimpulkan usai menemukan fakta saat blusukan ke masyarakat bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta.

"Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah mereka bahkan menangis bersama mereka. kami temui fakta bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024, 53 ribu orang diterpa badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja-red)," kata Pramono saat membuka debat perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024) malam.

"Masalah ini harus ditangani serius, dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan. dan tersedia pelatihan bersertifikat dan balai latian kerja, yang lebih modern," tambahnya.

Pram juga akan menyediakan daycare atau penitipan balita bagi orangtua yang bekerja di setiap pusat perkantoran jika terpilih nanti.

"Agar orang tua bekerja lebih mudah, kami juga menyediakan day care di pusat perkantoran, kami juga menjamin hak-hak perempuan dipenuhi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-sehari," ujarnya.



(Fakhrizal Fakhri )