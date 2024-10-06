Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cagub Jakarta Ridwan Kamil: Kekuasaan Itu untuk Ibadah Bukan Mencari Popularitas

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:21 WIB
Cagub Jakarta Ridwan Kamil: Kekuasaan Itu untuk Ibadah Bukan Mencari Popularitas
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menegaskan bahwa kekuasaan adalah bagian dari ibadah bukan untuk mencari popularitas. Hal ini merupakan satu dari lima prinsip kekuasaan yang menjadi pegangannya di Pilgub Jakarta.

“Kekuasaan itu adalah ibadah tidak untuk cari nafkah, cari popularitas,” tegas RK pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

Selain itu, RK juga menegaskan bahwa prinsip kepemimpinan, kekuasaan itu hanyalah sementara. Oleh karena itu, dia mengatakan sebagai pemimpin harus rajin hadir dalam setiap permasalahan masyarakat.

“Kekuasaan itu harus ada manfaat, anfauhum linnas. Kekuasaan itu harus adil kepada semua golongan. Dan kekuasaan itu harus mendahulukan kaum dhuafa,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, RK mengatakan bahwa debat malam ini adalah tentang sumber daya manusia yang harus dipersiapkan menghadapi persaingan Global menuju Indonesia Emas 2045.

Tak hanya itu, RK juga menyinggung masalah Generasi Z. Dia memastikan akan ada program-program bagi Gen Z khususnya dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya.

 

