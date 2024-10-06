Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usung Program Desentralisasi Melalui Kelurahan, RIDO Akan Kucurkan Rp200 Juta Per RW

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:27 WIB
Usung Program Desentralisasi Melalui Kelurahan, RIDO Akan Kucurkan Rp200 Juta Per RW
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) akan mendesentralisasi melalui kelurahan yang ada di Jakarta. Bahkan, ia akan mengucurkan anggaran sebesar Rp200 juta per RW untuk tiap tahunnya.

Hal itu dilontarkan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam merespons pertanyaan panelis soal kelurahan tempat penguatan SDM yang inovatif dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan dalam debat perdana Pilkada 2024.

"Kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI, desantalisasi, kolobarasi dan inivasi," kata Kang Emil, Minggu (6/10/2024).

Ia berkata, di bawah Kelurahan ada RW. Untuk itu, ia akan demokratisasi warga Jakarta untuk mendesain global. "Dengan cara apa? Diberi anggaran Rp200 juta per tahun per RW, total Rp1 miliar selama 5 tahun," terang Kang Emil.

Dengan anggaran itu, ia berkata, bisa menaikan insentif RT, RW Dasawisma, PKK dan Posyandu. "Kombinasi ini, bayangkan ada rapat di 2.700 RW dipimpin oleh Pak Lurah untuk medesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa urus yang besar-besar, ujung bisa para luran dan RW yang diberdayakan," terang Kang Emil.

(Fakhrizal Fakhri )

      
