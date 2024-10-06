Terpilih Jadi Gubernur, Pramono Yakin Jakarta Bakal Jadi 50 Kota Global dalam 5 Tahun

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung yakin bahwa 5 tahun ke depan Jakarta bisa menjadi Kota Global. Hal itu disampaikannya jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta.

Penegasan ini diungkapkan Pramono saat menjawab pertanyaan dari moderator tentang permasalahan Kota Global pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

Pramono mengatakan bahwa sebagai Kota Global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Kedua sumber daya manusia. Ketiga dukungan politik. “Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota Global,” katanya.

Untuk itu, kata Pramono, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota Global. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia Jakarta maka perlu ada Kartu Jakarta Pintar hingga Kartu Jakarta Sehat.

“Seperti yang saya katakan tadi maka kita harus, yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat dan juga untuk para mahasiswa KJMU betul-betul negara harus hadir untuk itu,” kata Pramono.

Dia juga mengatakan bahwa dalam masalah peningkatan sumber daya manusia adalah masalah kesejahteraan khususnya lapangan pekerjaan. “Inilah yang menjadi persoalan kenapa sumber daya manusia kita sering kali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di Kantor Kecamatan bahkan kalau perlu di Kantor Kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail.”

“Untuk itu supaya kita bisa menaikkan menjadi kota Global saya bercita-cita kalau saya dapat Amanah ini saya yaqin, haqqul yaqin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota dunia dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )