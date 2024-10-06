Debat Perdana, Dharma-Kun Beberkan Strategi Atasi Banjir dan Macet Jakarta

JAKARTA - Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana membeberkan strategi mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta. Inisiatif ini diutarakan dalam debat perdana yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Strategi mengatasi banjir dan macet Jakarta dari paslon nomor urut 2 ini masih tertuang dalam visi-misi. Namun begitu, Dharma Pongrekun menyebut, perlunya inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan.

Pendekatan tersebut bisa dilakukan melalui arus penelitian dan pengembangan terlebih dahulu.

“Inovasi perbaikan, desain, tata kita untuk mengatasi kemacetan melalui arus utama penelitian dan pemberdayaan pengembangan,” ujar Dharma dalam paparan debat perdana.

Adapun, strategi mengatasi banjir disampaikan Kun Wardhana selaku calon Wakil Gubernur. Menurutnya, perlunya mengoptimalkan waduk, kanal, pompa, taman, dan hutan kota.