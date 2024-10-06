Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Perdana, Dharma-Kun Beberkan Strategi Atasi Banjir dan Macet Jakarta

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:36 WIB
Debat Perdana, Dharma-Kun Beberkan Strategi Atasi Banjir dan Macet Jakarta
Debat Pilgub Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana membeberkan strategi mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta. Inisiatif ini diutarakan dalam debat perdana yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Strategi mengatasi banjir dan macet Jakarta dari paslon nomor urut 2 ini masih tertuang dalam visi-misi. Namun begitu, Dharma Pongrekun menyebut, perlunya inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta sebagai kota global untuk mengatasi kemacetan.

Pendekatan tersebut bisa dilakukan melalui arus penelitian dan pengembangan terlebih dahulu. 

“Inovasi perbaikan, desain, tata kita untuk mengatasi kemacetan melalui arus utama penelitian dan pemberdayaan pengembangan,” ujar Dharma dalam paparan debat perdana.

Adapun, strategi mengatasi banjir disampaikan Kun Wardhana selaku calon Wakil Gubernur. Menurutnya, perlunya mengoptimalkan waduk, kanal, pompa, taman, dan hutan kota.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071609/dharma_pongrekun_dan_pramono_anung-8Wtl_large.jpg
Dharma Pongrekun: Jakarta Tanpa Adab, Keadilan Tak Akan Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071593/dharma_pongrekun-aQYx_large.jpg
Dharma-Kun Ingin Jadikan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071586/moderator_debat_perdana_pilgub_jakarta-reYa_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta Dimulai, Dipimpin Moderator Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071579/pramono_anung_dan_rano_karno-9Chv_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Teriakan 3 Menyala Riuh saat Paslon Pramono-Doel Dikenalkan Ketua KPUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071577/debat_pilgub_jakarta-1Luo_large.jpg
KPUD: Debat Perdana Pilgub Jakarta Angkat Isu Krusial, Transisis Menjadi Kota Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071568/eko_hendro_purnomo-2IbJ_large.jpg
Debat Pilgub Jakarta, Eko Patrio hingga Uya Kuya Dukung Langsung Paslon RIDO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement