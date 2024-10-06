Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Inovasi RIDO Atasi Macet Jakarta: Buat Transportasi Perahu Lintasi Sungai hingga Pembangunan Flyover

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:40 WIB
Inovasi RIDO Atasi Macet Jakarta: Buat Transportasi Perahu Lintasi Sungai hingga Pembangunan <i>Flyover</i>
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) akan membuat imovasi dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam debat perdana Pilkada 2024, Minggu (6/10/2024).

Mulanya, Kang Emil mengatakan, ada dua ideologi dalam mengatasi kemacetan. Pertama, membuat fasilitas transportasi umum seperti MRT, LRT hingga Transjakarta.

"Kita mungkin akan coba berinovasi membuat perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality ya," tutur Kang Emil.

Ideologi kedua, kata Kang Emil, bisa melalui mengembangkan suatu wilayah untuk kurangi pergerakan. "Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemall di selatan. Orang di barat tinggal di barat kerja di barat ngemallnya di barat, tidak harus semua ke pusat," ucapnya.

Selain itu, Kang Emil berkata pihaknya akan menerapkan kebijakan WFH secara bergilir. Hal itu ditujukan untuk mengurangi pergerakan di Jakarta.

"Senin indusrti media, Selasa industri hukum, sehingga mengurangi pergerakan. Digabung memfasilasi pergerakan Insya Allah mengurangi kemacetan," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
