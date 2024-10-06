Debat Perdana Pilgub DKI Jakarta, R1DO Solusi Jakarta Jadi Trending Topic di Medsos

JAKARTA - Media sosial tengah ramai dengan perbincangan tentang Debat Perdana Pilgub DKI Jakarta 2024. Dalam perbincangan itu, tagar #R1DOSolusiJakarta trending topic di media sosial X, Minggu (6/10/2024).

Pantauan sekitar pukul 19.21 WIB, sebanyak 1.770 tweets terkait #R1DOSolusiJakarta menggema di X. Kemudian, Keyword Ciptakan Kerja Jakarta Maju berada di urutan kedua. Sebanyak 1.774 tweets keyword Ciptakan Kerja Jakarta Maju. Trending topic itu masih terus berlangsung.

Diberitakan sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil memulai debat perdana Pilkada Jakarta dengan sebuah pantun. Pantun tersebut dilontarkan Kang Emil sebelum memulai memaparkan visi-misinya.

“Daun salam daun talas, ada kentang ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan utangnya lunas," ujar Kang Emil di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Sementara, istri Ridwan Kamil (RK), Atalia Praratya ikut menghadiri debat perdana di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia begitu antusias mendukung suaminya mengikuti debat perdana.

Keceriaan Atalia tergambar dari wajahnya saat MC memanggil pasangan nomor urut 1 RK-Suswono (RIDO) naik ke atas panggung. Seketika Atalia tersenyum memandang suaminya yang berada di atas panggung. Dia tampak antusias dengan memberikan tepuk tangan untuk menyemangati sang suami.



(Khafid Mardiyansyah)