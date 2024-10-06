Suswono Targetkan Tanam 3 Juta Pohon di Jakarta untuk Kurangi Polusi

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1, Suswono menargetkan akan menanam sebanyak 3 juta pohon di Jakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi. Apalagi, Jakarta beberapa kali menjadi kota dengan udara terburuk di dunia.

Target ini, diungkapkan Suswono saat mendapatkan pertanyaan dari panelis terkait tata kelola pemerintahan, khususnya Jakarta mengalami kualitas udara terburuk dunia dengan indeks 120 hingga 170 Jakarta termasuk kategori tidak sehat.

Siswono pun mengatakan bahwa dengan berkurangnya lahan maka industri kreatif yang akan diutamakan. Dengan begitu, langkah ini menjadi upaya untuk mengurangi polusi dari sektor industri.

“Ya tentu saja kolaborasi adalah suatu keniscayaan yang harus dibangun karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota Global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif, termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi,” kata Siswono pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

Siswono pun mengatakan bahwa saat ini dengan Jakarta yang berada di nomor tiga kota paling berpolusi dunia, maka harus dikelola dengan baik. Salah satunya dengan meningkatkan tanaman-tanaman di Jakarta.

“Kenapa karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja Ini harus dikelola secara baik dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 Juta Pohon yang akan ditanam di Jakarta ini,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )