Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Targetkan Tanam 3 Juta Pohon di Jakarta untuk Kurangi Polusi 

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:44 WIB
Suswono Targetkan Tanam 3 Juta Pohon di Jakarta untuk Kurangi Polusi 
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1, Suswono menargetkan akan menanam sebanyak 3 juta pohon di Jakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi. Apalagi, Jakarta beberapa kali menjadi kota dengan udara terburuk di dunia.

Target ini, diungkapkan Suswono saat mendapatkan pertanyaan dari panelis terkait tata kelola pemerintahan, khususnya Jakarta mengalami kualitas udara terburuk dunia dengan indeks 120 hingga 170 Jakarta termasuk kategori tidak sehat.

Siswono pun mengatakan bahwa dengan berkurangnya lahan maka industri kreatif yang akan diutamakan. Dengan begitu, langkah ini menjadi upaya untuk mengurangi polusi dari sektor industri.

“Ya tentu saja kolaborasi adalah suatu keniscayaan yang harus dibangun karena tidak mungkin Jakarta ini tentu dengan berkurangnya lahan dan juga tidak mungkin lagi dengan ke depan akan menjadi kota Global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif, termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi,” kata Siswono pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

Siswono pun mengatakan bahwa saat ini dengan Jakarta yang berada di nomor tiga kota paling berpolusi dunia, maka harus dikelola dengan baik. Salah satunya dengan meningkatkan tanaman-tanaman di Jakarta.

“Kenapa karena memang Jakarta saat ini adalah terpolusi nomor 3 di dunia. Tentu saja Ini harus dikelola secara baik dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang. Kami punya target 3 Juta Pohon yang akan ditanam di Jakarta ini,” pungkasnya. 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075455/pedagang_terima_bantuan_gerobak_partai_perindo-5yQK_large.jpg
Terima Bantuan Gerobak Perindo dari Suswono, Pedagang di Rawa Buaya Optimis Lebih Berkembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075281/suswono_serahkan_bantuan_gerobak_dari_perindo-YAQ7_large.jpg
Suswono Serahkan Bantuan Gerobak UMKM Perindo di Rawa Buaya, Komitmen Dukung Ekonomi Mikro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074393/suswono-6jrQ_large.jpg
Bakal Selesaikan Masalah Jakarta, Suswono Berencana Akan Kunjungi Kampung Bayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074221/cawagub_jakarta_suswono-NX2Q_large.jpg
Hadiri Maulid Nabi di Cipulir, Suswono Beri Santunan 100 Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074213/suswono-m7da_large.jpg
Elektabilitas Tinggi, Suswono: Perubahannya Masih Sangat Dinamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074104/cawagub_jakarta_suswono-5yX2_large.jpg
Tiba di Bintaro, Cawagub Suswono Disambut Meriah Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement