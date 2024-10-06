Debat Pilgub Jakarta, Suswono Janji Ciptakan Banyak Lapangan Kerja untuk Gen Z

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 1, Suswono membeberkan janji akan menciptakan banyak lapangan kerja untuk Generasi Z di Jakarta jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta lima tahun kedepan.

“Tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak,” kata Suswono pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

Suswono mengatakan pertama yang akan dilakukan adalah mendorong wirausaha muda seperti memberikan program inkubasi dan modal. Apalagi, anak-anak muda memiliki banyak jiwa kreatifitas jika diberikan permodalan.

“Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda ya. Dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif asal didorong dengan diberikan permodalan Insyaallah mereka akan timbul kreatifitasnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Suswono juga mengatakan bahwa anak-anak muda akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. “Sekarang ini anak-anak muda luar biasa tetap kepeduliannya terhadap lingkungan, berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda.”

Tidak hanya itu, Suswono mengatakan bahwa akan banyak dibuka program magang baik di BUMD maupun kantor Gubernur Jakarta. “Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja. Dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi baik di BUMD maupun di kantor Gubernur. Mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan,” pungkasnya.





(Fakhrizal Fakhri )