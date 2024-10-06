Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Cara RIDO Lestarikan Budaya Betawi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |21:00 WIB
Begini Cara RIDO Lestarikan Budaya Betawi
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) berkomitmen akan melestarikan budaya Betawi. Untuk itu, pasangan yang diusung KIM Plus ini akan melakikan sejumlah program.

Hal itu diungkapkan oleh Suswono saat jawab pertanyaan panesli terkait upaya melestarikan budaya Betawi. Ia berkata, RIDO akan melakukan gerakan membangun kebudayaan Betawi.

"Pasangan RIDO akan komitmen untuk membangun atau yang dikenal dengan gerakan membangu  kebudyaan betawi," tutur Suswonk dalam debat perdana Pilkada 2024.

Halaman:
1 2 3
      
