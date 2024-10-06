Begini Cara RIDO Lestarikan Budaya Betawi

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) berkomitmen akan melestarikan budaya Betawi. Untuk itu, pasangan yang diusung KIM Plus ini akan melakikan sejumlah program.

Hal itu diungkapkan oleh Suswono saat jawab pertanyaan panesli terkait upaya melestarikan budaya Betawi. Ia berkata, RIDO akan melakukan gerakan membangun kebudayaan Betawi.

"Pasangan RIDO akan komitmen untuk membangun atau yang dikenal dengan gerakan membangu kebudyaan betawi," tutur Suswonk dalam debat perdana Pilkada 2024.