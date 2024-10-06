Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Pamer Inovasi Bangun River Way untuk Atasi Kemacetan: Perahu Lintasi 13 Sungai Jakarta 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |21:03 WIB
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil memaparkan satu inovasi baru untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satu inovasi itu ialah membangun river way atau jalur perahu.

Hal itu dipaparkannya dalam debat Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (6/10). Menurutnya terdapat dua ideolog untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

“Mengatasi macet ada dua ideologi, ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT,  Transjakarta Busway, bike way dan lain sebagainya,” ungkap Ridwan Kamil, Minggu (6/10/2024).

      
